Работникам складов в Марий Эл предложили самые высокие зарплаты

Самое высокое вознаграждение за смену на складах предлагают в Марий Эл — свыше девяти тыс. рублей.
Это выяснили для РИА Новости аналитики «Авито Подработки».
Эксперты проанализировали предложения о временной занятости в складской логистике за январь-май 2025 и 2026 годов.
Следом за лидером расположился Камчатский край с оплатой 8 485 рублей за смену. Замыкает тройку Орловская область, где работникам готовы платить 7 271 рубль.
Также высокие зарплаты зафиксированы в Новосибирской (7 240 рублей за смену) и Кировской (7 197 рублей) областях.
Старший директор сервиса Дмитрий Королев отметил, что интерес исполнителей к подработке на складах за год вырос на 20%, а число предложений для упаковщиков увеличилось на 23%.
«Подработка позволяет бизнес-заказчикам оперативно масштабировать команду в пиковые периоды», — прокомментировал он.
Ранее Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли первые строчки в рейтинге российских регионов по доходам населения.