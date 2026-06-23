Ким Чен Ын призвал КНДР опередить весь мир в наращивании военного потенциала

Глава государства отметил наращивание и модернизацию вооруженных сил в регионе с помощью США. Также отметил, что южные соседи «непрерывно совершают военные учения и разведывательные акты» против КНДР, крайне обостряя ситуацию на Корейском полуострове. Также упомянул заседание американо-японско-южнокорейской «консультативной группы по ядерным вопросам», созданной с целью разоружения КНДР, которая, с его слов, приближает ядерную войну на полуострове. «На основе ядерной технологии ускоренными темпами будут выполнены более грандиозные, новаторские и вдохновляющие планы», — резюмирует агентство эту часть выступления.