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В Совфеде предложили дополнительные меры поддержки МСП

Сенатор Кутепов предложил увеличить число сотрудников микропредприятий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил кабмину установить меры поддержки малых и средних предприятий (МСП), включая увеличение числа сотрудников микропредприятий с использованием автоматизированной упрощенной системы налогообложения, освобождение от налогов доходов МСП, полученных в виде субсидий или грантов.

«В комитет… поступают предложения от субъектов РФ в части мер поддержки малого и среднего предпринимательства», — говорится в письме сенатора на имя вице-премьера РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, речь идет об автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).

«Действующий порог численности сотрудников для применения АУСН (до 5 человек) создает искусственный барьер для масштабирования бизнеса и сдерживает развитие малых предприятий», — говорится в обращении.

В связи с высокой востребованностью АУСН среди субъектов МСП, а также удобством налогового администрирования «предлагается увеличить порог численности сотрудников для сохранения возможности применения режима АУСН для всего микробизнеса (до 15 работников и до 60 миллионов рублей дохода), изменив допустимый лимит численности с 5 до 15 человек, а также продлить действие эксперимента по установлению специального налогового режима АУСН», отмечается в письме сенатора.

Еще одна тема — патентная система налогообложения.

«Снижение порога выручки с 60 до 20 миллионов рублей в год, а в последствии до 10 миллионов рублей для хозяйствующих субъектов — плательщиков патента, которые теряют право на применение патентной системы налогообложения, ведет к увеличению налоговой нагрузки, росту расходов на учет НДС», — отметил Кутепов.

Указанная ситуация сформировала «запрос регионов на замедление снижения порога выручки в целях применения патентной системы налогообложения», пояснил парламентарий.

Кроме того, в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в производственных отраслях, предлагается распространить применение единого пониженного тарифа страховых взносов на ряд видов деятельности легкой промышленности, говорится в обращении.

Глава комитета СФ также отметил, что ранее субъектам РФ предоставлялись субсидии из федерального бюджета на цели поддержки субъектов МСП, в том числе на возмещение расходов бизнеса на приобретение оборудования. «Предлагается вернуться к данной практике, которая позволяла малым предприятиям модернизировать устаревшую технику и повышать производительность без масштабных вложений», — написал Кутепов.

Кроме того, сенатор предложил освободить от налогообложения доходы МСП, полученные в виде субсидий или грантов из бюджетов всех уровней.

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