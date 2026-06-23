В Совфеде предложили дополнительные меры поддержки МСП

В связи с высокой востребованностью АУСН среди субъектов МСП, а также удобством налогового администрирования «предлагается увеличить порог численности сотрудников для сохранения возможности применения режима АУСН для всего микробизнеса (до 15 работников и до 60 миллионов рублей дохода), изменив допустимый лимит численности с 5 до 15 человек, а также продлить действие эксперимента по установлению специального налогового режима АУСН», отмечается в письме сенатора.