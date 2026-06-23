Посол Дарчиев: Россия сокрушит «новую инкарнацию нацизма» в Европе по итогам СВО

«В Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят “четвёртым рейхом” и новым походом на Восток. Ничего у врагов не выйдет, ведь наше дело правое, нацизм в его новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО, и Победа будет за нами», — заявил он.