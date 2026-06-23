Морпех рассказал о тактических хитростях при освобождении Нового Донбасса

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Российские морские пехотинцы при освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР активно использовали отвлекающие маневры и данные беспилотной разведки, что позволило успешно выбивать противника из укрепленных позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным Фартовый.
По словам связиста 177-го гвардейского полка, в ходе штурмовых действий бойцы старались избегать лобовых атак, используя элементы тактической хитрости.
«При штурме опорных пунктов делали отвлекающие маневры: применяли дымовые завесы на одном направлении, а сами заходили с другого. Такие действия помогали нам освобождать поселок и выбивать противника из укреплений», — рассказал морпех.
Он отметил, что важную роль в подготовке штурмов играли операторы беспилотников, которые передавали бойцам актуальную информацию о расположении позиций противника.
«С помощью БПЛА мы получали данные о местности, расположении заборов, огневых точек и маршрутах подхода. После этого группа быстро координировала действия, продумывала маневры и выбирала наиболее выгодный вариант атаки», — пояснил военнослужащий.
По его словам, для дезориентации противника использовались различные способы отвлечения внимания.
«Где-то применялись дымовые завесы, где-то отвлекающие гранаты, а иногда часть группы имитировала активность на одном направлении, пока основная группа заходила с другого фланга», — сказал Фартовый.
Морпех подчеркнул, что успех штурмовых действий во многом зависит от внезапности и правильного выбора момента для атаки.
«Всегда нужно запутать противника. Идти в лоб на подготовленные позиции смысла нет. Мы стараемся выбирать момент, когда враг этого не ожидает, и использовать преимущества разведки и маневра», — отметил военнослужащий.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».