Дарчиев: СССР отстоял в войне с нацизмом право определять свою судьбу

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне, потому что был «сильнее духом» и сражался за само право «свободно жить и суверенно определять свою судьбу». Это подчеркнул посол России в США Александр Дарчиев, выступая 22 июня на мемориальной акции «Свеча памяти».
Это мероприятие состоялась в посольстве в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня. Ровно в 21:00 по местному времени (04:00 вторника мск — время нападения фашистской Германии на Советский Союз) Дарчиев обратился с трибуны к участникам акции, среди которых были прежде всего дипломаты, члены их семей и приглашенные соотечественники. «Мы победили в той страшной войне, потому что были сильнее духом и верили в правоту священного долга защиты Родины от коричневой чумы во имя свободы и независимости, самого права свободно жить и суверенно определять свою судьбу», — отметил посол.
«Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, кто 85 лет назад первыми приняли бой с гитлеровской военной машиной, обрушившей на нашу Родину вместе с европейскими сателлитами всю мощь сил зла и человеконенавистничества», — заявил Дарчиев.
Он указал, что «с первых же минут нашествия враг столкнулся с героическим и беспощадным сопротивлением Красной Армии и всего советского народа, который в отличие от других стран покорившейся нацистам Европы не встал на колени, а сражался до конца, до последнего патрона и последней капли крови, как легендарные защитники Брестской крепости». «Именно в тяжелых пограничных боях от Мурманска до Прибалтики, где в спину советским воинам стреляли вышедшие из подполья пособники нацистов, и Белоруссии, в которой разгоралось пламя антифашистской партизанской войны, от Молдавии до Черного моря, уже ковалась наша Победа, добытая спустя четыре года ценой неисчислимых жертв, когда в поверженном Берлине безоговорочно капитулировал Третий рейх», — сказал дипломат.
В связи с непогодой акция прошла в парадном Георгиевском зале посольства. Первоначально ее предполагалось провести в сиреневом «Саду памяти», разбитом несколько лет назад у представительского здания комплекса посольства, однако обрушившиеся 22 июня во второй половине дня на Вашингтон проливные дожди с грозами заставили скорректировать эти планы. Собравшиеся зажгли свечи, чтобы почтить память 27 млн советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны. Учащиеся школы при посольстве прочитали стихи, посвященные бессмертному подвигу советского народа.