Дарчиев: СССР отстоял в войне с нацизмом право определять свою судьбу

Он указал, что «с первых же минут нашествия враг столкнулся с героическим и беспощадным сопротивлением Красной Армии и всего советского народа, который в отличие от других стран покорившейся нацистам Европы не встал на колени, а сражался до конца, до последнего патрона и последней капли крови, как легендарные защитники Брестской крепости». «Именно в тяжелых пограничных боях от Мурманска до Прибалтики, где в спину советским воинам стреляли вышедшие из подполья пособники нацистов, и Белоруссии, в которой разгоралось пламя антифашистской партизанской войны, от Молдавии до Черного моря, уже ковалась наша Победа, добытая спустя четыре года ценой неисчислимых жертв, когда в поверженном Берлине безоговорочно капитулировал Третий рейх», — сказал дипломат.