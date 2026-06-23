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Порядка 30 российских брендов готовятся к выходу за рубеж

До 30 отечественных fashion-брендов могут выйти на зарубежный рынок по итогам 2026 года, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

До 30 отечественных fashion-брендов могут выйти на зарубежный рынок по итогам 2026 года, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

Об этом Кермедчиева рассказала РИА Новости.

По её словам, приоритетными направлениями для развития розничных сетей станут страны СНГ, Индия, Таиланд и Китай. Параллельно будет наращиваться присутствие российских косметических ритейлеров.

Эксперт пояснила, что косметический сегмент находится в более выигрышном положении из-за отсутствия фактора сезонности и более гибкого ценообразования. Кроме того, за рубежом такие бренды воспринимают благосклоннее.

Ранее Кермедчиева сообщила, что около семи зарубежных бьюти-брендов планируют выйти на российский рынок до конца 2026 года.

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