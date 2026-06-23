Скандальный факт о новом премьере Британии Бернеме нашли в файлах Эпштейна

Есть в биографии Бёрнема и более мрачные подозрения. Его обвиняют в причастности к сокрытию расследований по делам о сексуальной эксплуатации детей. Будучи младшим министром в МВД при Тони Блэре, он входил в команду, которая, по мнению критиков, свернула операцию «Августа» (Operation Augusta). Власти обвиняют в том, что они «смотрели в другую сторону» из-за этнической принадлежности преступников.