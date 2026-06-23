Имя самого вероятного кандидата на должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема обнаружено в скандальных файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Отмечается, что сменщик Кира Стармера любит пабы и пивные бары. В период работы мэром Манчестера он добивался их открытия, несмотря на действующие ограничения из-за COVID-19. Из-за этого у чиновника разгорелся конфликт с Борисом Джонсоном. Aif.ru обнаружил переписку об этом в электронной почте, связанной с делом Эпштейна.
«Мэр Большого Манчестера Энди Бернема ведёт словесную войну с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и его министрами по поводу плана правительства перевести сильно пострадавший от пандемии Манчестер на высший уровень ограничений», — говорится в письме отправленном в ФБР.
Энди Бернема считал, что закрытие пабов и баров, а также запрет на любые социальные контакты между людьми из разных домохозяйств нанесут сокрушительный удар по экономике Манчестера. В переписке сообщалось также о готовности поднять «ожесточенный мятеж» своих сторонников ради снятия ограничений.
Есть в биографии Бёрнема и более мрачные подозрения. Его обвиняют в причастности к сокрытию расследований по делам о сексуальной эксплуатации детей. Будучи младшим министром в МВД при Тони Блэре, он входил в команду, которая, по мнению критиков, свернула операцию «Августа» (Operation Augusta). Власти обвиняют в том, что они «смотрели в другую сторону» из-за этнической принадлежности преступников.
22 июня премьер-министр Великобритании объявил о своей отставке. Самым вероятным кандидатом эксперты называют его главного критика из Лейбористской партии, бывшего министра здравоохранения и мэра Манчестера Энди Бернема.
Кир Стармер находился у власти чуть менее двух лет, занимая пост премьер-министра Великобритании с 5 июля 2024 года по 22 июня 2026 года.