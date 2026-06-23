В последние месяцы в Европе вновь обсуждается тема потенциального возобновления контактов между Россией и ЕС. В качестве возможного переговорщика со стороны Европы упоминался бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, однако эта идея не получила поддержки в Брюсселе.