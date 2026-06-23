Валтонен назвала условие для возобновления диалога между ЕС и Россией

Евросоюз продвинулся в согласовании целей и подготовке возможного плана действий на случай переговоров с Россией. Об этом в интервью Yle заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
По словам главы финского внешнеполитического ведомства, работа над соответствующими вопросами уже значительно продвинулась. Она отметила, что для возобновления диалога, по мнению ЕС, необходима готовность Москвы к мирному урегулированию.
Валтонен также связала перспективы переговоров с развитием ситуации на линии фронта. Она подчеркнула, что европейским странам важно заранее определить собственные цели и подходы к возможному переговорному процессу.
В последние месяцы в Европе вновь обсуждается тема потенциального возобновления контактов между Россией и ЕС. В качестве возможного переговорщика со стороны Европы упоминался бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, однако эта идея не получила поддержки в Брюсселе.
При этом внутри Евросоюза продолжаются разногласия по поводу формата возможного диалога и роли ЕС в нем. Инициатива главы Евросовета Антониу Кошты о создании дипломатического канала встретила сопротивление ряда стран, включая Францию и Эстонию.
На июньском саммите ЕС участники ограничились призывом к России о прекращении огня и поддержали дальнейшие меры помощи Украине. Как отмечается, обсуждение переговорной повестки остается затрудненным из-за отсутствия единой позиции внутри блока.
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