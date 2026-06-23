Командир Кредо: «Молния-2» группировки «Север» поразила более 30 укреплений ВСУ

КУРСК, 23 июня. /ТАСС/. Более 30 укреплений ВСУ в Сумской области были уничтожены расчетом БПЛА «Молния-2» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Более половины из них были пунктами управления БПЛА, сообщил ТАСС командир взвода с позывным Кредо.
«За текущий месяц один расчет крылатых дронов “Молния-2” 352-го полка группировки войск “Север” поразил более 30 укреплений ВСУ в Сумской области. Больше половины из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.
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