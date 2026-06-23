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Пленный из ВСУ: солдатам выдают амуницию, которая использовалась несколько раз

Военнослужащий из 57-й бригады ВСУ Сергей Рыков заявил, что его силой мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования, когда он ехал на работу.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Украинским солдатам выдают экипировку, которая находилась в использовании несколько раз. Об этом рассказал пленный военнослужащий из 57-й бригады ВСУ Сергей Рыков в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Ни еды, ни амуниции, нормального ничего. Мне давали амуницию, она уже несколько раз была подписана кем-то, кто-то ее уже носил до меня», — сказал он.

По словам пленного, его силой мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ТАСС), когда он ехал на работу, после чего отвезли на прохождение военно-врачебной комиссии, а затем в учебный центр подготовки «Десна» в Черниговской области.

Позже Рыков попал в плен к военнослужащим группировки войск «Север» в населенном пункте Синельниково в Харьковской области.