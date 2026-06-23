Галибаф рассказал о будущем Ормузского пролива после конфликта с США

По словам главы парламента, Иран сохранит контроль над стратегически важным морским маршрутом и будет осуществлять его в рамках международного права.
Галибаф подчеркнул, что существовавший до конфликта порядок управления проливом остался в прошлом. Он заявил, что всем участникам международного судоходства следует учитывать произошедшие изменения.
Кроме того, спикер иранского парламента сообщил, что Тегеран согласился на создание канала связи по вопросам прохождения судов через Ормузский пролив.
Других подробностей о механизме взаимодействия и возможных изменениях в организации судоходства в заявлении не приводится.
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