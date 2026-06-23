Более 50 украинских военнослужащих задержаны и взяты под стражу в Черниговской области за критику властей, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам источника, под арест за минувшую неделю попали военные, позволявшие себе критику правительства. Часть из них открыто выступает против Владимира Зеленского и поддерживает российскую позицию.
Более десяти задержанных уже числились как самовольно оставившие части. Сейчас все они находятся под стражей.
Ранее экс-офицер Вооружённых сил Украины Евгений Бекренев заявил, что Зеленского, пытающегося любыми способами затянуть урегулирование конфликта на Украине, следует «сломать через колено».