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СБУ арестовала свыше 50 военных ВСУ за критику киевского режима

Более 50 украинских военнослужащих задержаны и взяты под стражу в Черниговской области за критику властей, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Более 50 украинских военнослужащих задержаны и взяты под стражу в Черниговской области за критику властей, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, под арест за минувшую неделю попали военные, позволявшие себе критику правительства. Часть из них открыто выступает против Владимира Зеленского и поддерживает российскую позицию.

Более десяти задержанных уже числились как самовольно оставившие части. Сейчас все они находятся под стражей.

Ранее экс-офицер Вооружённых сил Украины Евгений Бекренев заявил, что Зеленского, пытающегося любыми способами затянуть урегулирование конфликта на Украине, следует «сломать через колено».