Военнослужащих ВСУ из подразделений БПЛА направляют в штурмовые отряды

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из подразделений беспилотной авиации направляют в штурмовые отряды, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики, переведенные из подразделений БПЛА и направленные на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возраст таких военнослужащих составляет от 18 до 20 лет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше