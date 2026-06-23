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Военнослужащих ВСУ из подразделений БПЛА направляют в штурмовые отряды

РИА Новости: военных ВСУ из беспилотной авиации направляют в штурмовики.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из подразделений беспилотной авиации направляют в штурмовые отряды, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Среди военнослужащих ВСУ все чаще встречаются боевики, переведенные из подразделений БПЛА и направленные на передовые позиции в распоряжение командиров механизированных бригад», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возраст таких военнослужащих составляет от 18 до 20 лет.

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