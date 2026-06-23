Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовская область уничтожены более десятка БПЛА в семи районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в области сохраняется.
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