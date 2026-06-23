Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарчиев: Россия сделает все, чтобы события 22 июня 1941 года не повторились

Об этом посол РФ в США заявил на мемориальной акции «Свеча памяти».

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы трагические события 22 июня 1941 года никогда не повторились. Об этом заявил российский посол в США Александр Дарчиев, выступая 22 июня на мемориальной акции «Свеча памяти».

Это мероприятие состоялось в посольстве в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня. Ровно в 21:00 по местному времени (04:00 вторника мск — время нападения фашистской Германии на Советский Союз) Дарчиев обратился с трибуны к участникам акции, среди которых были прежде всего дипломаты, члены их семей и приглашенные соотечественники. «Мы заверяем, что сделаем все, чтобы 22 июня 41-го года больше не повторилось. Ради этого мы работаем здесь — военные, дипломаты, каждый на своем месте», — подчеркнул посол.

По его словам, «обстановка, к сожалению, очень напряженная». «История, как выясняется, далеко не всех и ничему не учит. Но за нами — подвиг наших предков, пример героической борьбы, которая привела нас к Победе и которая всегда будет приводить нас к Победе. Именно наша страна, Россия, всегда стояла и будет стоять за правду, справедливость против черных сил нацизма, которые, к сожалению, 80 лет спустя поднимают голову. Это болезнь, это чума, с которой нам суждено бороться, и в этой борьбе мы обязательно победим», — отметил дипломат.

В связи с непогодой акция прошла в парадном Георгиевском зале посольства. Первоначально ее предполагалось провести в сиреневом «Саду памяти», разбитом несколько лет назад у представительского здания комплекса дипмиссии, однако обрушившиеся 22 июня во второй половине дня на Вашингтон проливные дожди с грозами заставили скорректировать эти планы. Собравшиеся зажгли свечи, чтобы почтить память 27 млн советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны. А учащиеся школы при посольстве прочитали стихи, посвященные бессмертному подвигу советского народа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше