Дарчиев: Россия сделает все, чтобы события 22 июня 1941 года не повторились

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы трагические события 22 июня 1941 года никогда не повторились. Об этом заявил российский посол в США Александр Дарчиев, выступая 22 июня на мемориальной акции «Свеча памяти».
Это мероприятие состоялось в посольстве в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня. Ровно в 21:00 по местному времени (04:00 вторника мск — время нападения фашистской Германии на Советский Союз) Дарчиев обратился с трибуны к участникам акции, среди которых были прежде всего дипломаты, члены их семей и приглашенные соотечественники. «Мы заверяем, что сделаем все, чтобы 22 июня 41-го года больше не повторилось. Ради этого мы работаем здесь — военные, дипломаты, каждый на своем месте», — подчеркнул посол.
По его словам, «обстановка, к сожалению, очень напряженная». «История, как выясняется, далеко не всех и ничему не учит. Но за нами — подвиг наших предков, пример героической борьбы, которая привела нас к Победе и которая всегда будет приводить нас к Победе. Именно наша страна, Россия, всегда стояла и будет стоять за правду, справедливость против черных сил нацизма, которые, к сожалению, 80 лет спустя поднимают голову. Это болезнь, это чума, с которой нам суждено бороться, и в этой борьбе мы обязательно победим», — отметил дипломат.
В связи с непогодой акция прошла в парадном Георгиевском зале посольства. Первоначально ее предполагалось провести в сиреневом «Саду памяти», разбитом несколько лет назад у представительского здания комплекса дипмиссии, однако обрушившиеся 22 июня во второй половине дня на Вашингтон проливные дожди с грозами заставили скорректировать эти планы. Собравшиеся зажгли свечи, чтобы почтить память 27 млн советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны. А учащиеся школы при посольстве прочитали стихи, посвященные бессмертному подвигу советского народа.