Дарчиев: Россия сделает все, чтобы события 22 июня 1941 года не повторились

По его словам, «обстановка, к сожалению, очень напряженная». «История, как выясняется, далеко не всех и ничему не учит. Но за нами — подвиг наших предков, пример героической борьбы, которая привела нас к Победе и которая всегда будет приводить нас к Победе. Именно наша страна, Россия, всегда стояла и будет стоять за правду, справедливость против черных сил нацизма, которые, к сожалению, 80 лет спустя поднимают голову. Это болезнь, это чума, с которой нам суждено бороться, и в этой борьбе мы обязательно победим», — отметил дипломат.