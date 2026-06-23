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Свыше десяти дронов сбили за ночь над Ростовской областью

Силы ПВО ликвидировали более десятка БПЛА над семью районами Ростовской области.

Силы ПВО ликвидировали более десятка БПЛА над семью районами Ростовской области.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, боевая работа велась в Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником коммерческий объект в Шебекино Белгородской области. В результате удара пострадал мирный житель.

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