Россия в ООН отвергла обвинения в ударах по Киево-Печерской лавре

Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и не имеет отношения к повреждениям Киево-Печерской лавры. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева.