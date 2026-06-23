Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия в ООН отвергла обвинения в ударах по Киево-Печерской лавре

Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и не имеет отношения к повреждениям Киево-Печерской лавры.

Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и не имеет отношения к повреждениям Киево-Печерской лавры. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева.

По словам дипломата, Москва категорически отвергает обвинения в причастности к ударам по территории монастырского комплекса. Она подчеркнула, что российская сторона считает Киево-Печерскую лавру святыней для православных христиан.

Евстигнеева заявила, что Россия придерживается обязательств, предусмотренных Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов.

Выступая в Совете Безопасности ООН, представитель России отметила, что удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, а прозвучавшие в адрес Москвы обвинения назвала необоснованными.

Заявление было сделано в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине.

Читайте также: Победа будет за Россией: посол в США заявил о борьбе с «чумой нацизма».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше