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Семь районов Ростовской области подверглись налету БПЛА

В ночь на 23 июня украинские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты Ростовской области. Подразделения ПВО отражают налет противника.

Источник: Российская газета

В ночь на 23 июня украинские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты Ростовской области. Подразделения ПВО отражают налет противника.

БПЛА противника сбиты в Милютинском, Каменском, Тарасовском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, перехвачено свыше десятка дронов-камикадзе.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил губернатор.

Жителей региона просят находиться в безопасных местах — в бомбоубежищах и подземных паркингах.

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