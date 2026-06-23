Семь районов Ростовской области подверглись налету БПЛА

В ночь на 23 июня украинские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты Ростовской области. Подразделения ПВО отражают налет противника.
БПЛА противника сбиты в Милютинском, Каменском, Тарасовском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, перехвачено свыше десятка дронов-камикадзе.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил губернатор.
Жителей региона просят находиться в безопасных местах — в бомбоубежищах и подземных паркингах.
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