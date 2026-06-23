Альянс разведок пяти стран предупредил об угрозе со стороны последних моделей ИИ

В тексте на трех страницах нет подробностей. В основном в нем повторяются основные рекомендации по кибербезопасности, такие как быстрое исправление неисправного программного обеспечения и отказ от подключения систем к сети без необходимости. Также содержится призыв использовать ИИ «для раннего выявления слабых мест» в защите.