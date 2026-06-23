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Альянс разведок пяти стран предупредил об угрозе со стороны последних моделей ИИ

Разведывательный альянс, широко известный как Five Eyes, выступил с заявлением о необходимости срочных действий против киберугрозы со стороны новых моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.

Разведывательный альянс, широко известный как Five Eyes, выступил с заявлением о необходимости срочных действий против киберугрозы со стороны новых моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.

«Ожидается, что передовые модели ИИ превзойдут текущие ожидания отрасли, коренным образом изменив как наступательные, так и оборонительные возможности в киберпространстве. Сроки рассчитаны не на годы, а на месяцы», — цитирует агентство заявление официальных лиц США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В тексте на трех страницах нет подробностей. В основном в нем повторяются основные рекомендации по кибербезопасности, такие как быстрое исправление неисправного программного обеспечения и отказ от подключения систем к сети без необходимости. Также содержится призыв использовать ИИ «для раннего выявления слабых мест» в защите.

Предупреждение стало еще одним свидетельством растущей обеспокоенности властей из-за появления таких моделей, как Mythos от Anthropic или GPT-5.5-Cyber от OpenAI, которые, как утверждается, позволяют пользователям быстро выполнять сложные и потенциально разрушительные взломы, отмечает Reuters.

Ранее Anthropic был вынужден отключить версию Mythos после того, как правительство США распорядилось приостановить доступ к моделям для иностранных граждан из соображений нацбезопасности.

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