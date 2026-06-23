Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Иран создали четыре группы для реализации соглашений

Тегеран и Вашингтон готовят новый этап переговоров и обсуждают снятие санкций.

Источник: Аргументы и факты

Иран и США сформировали четыре профильные рабочие группы для реализации достигнутых договоренностей. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

По его словам, отдельные команды будут заниматься вопросами снятия санкций, ядерной программой, восстановлением экономики и контролем за выполнением принятых решений. Такой формат позволит сторонам детально прорабатывать каждое направление сотрудничества.

Гарибабади также сообщил, что подготовка к следующему раунду переговоров на высоком уровне завершена. В обсуждениях примут участие представители руководства Ирана и США, а также главы правительств Пакистана и Катара.

Первый раунд технических консультаций между Тегераном и Вашингтоном завершился в начале недели. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что по итогам переговоров удалось продвинуться в вопросах экспорта иранской нефти, разблокировки части зарубежных активов и запуска программы экономического восстановления страны.

Напомним, несколькими днями ранее США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение огня на ряде направлений, а также определяет сроки снятия морских ограничений и восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше