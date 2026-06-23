США и Иран создали четыре группы для реализации соглашений

По его словам, отдельные команды будут заниматься вопросами снятия санкций, ядерной программой, восстановлением экономики и контролем за выполнением принятых решений. Такой формат позволит сторонам детально прорабатывать каждое направление сотрудничества.
Первый раунд технических консультаций между Тегераном и Вашингтоном завершился в начале недели. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что по итогам переговоров удалось продвинуться в вопросах экспорта иранской нефти, разблокировки части зарубежных активов и запуска программы экономического восстановления страны.
Напомним, несколькими днями ранее США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение огня на ряде направлений, а также определяет сроки снятия морских ограничений и восстановления судоходства через Ормузский пролив.