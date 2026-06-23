«В постоянном контакте с врагом»: офицер рассказал о штурмовых задачах на СВО

— Да, и мы потом долго беседовали. С его стороны, получается, вражеский, грубо говоря, штурмовик ему помощь оказал. С моей — вот враг, которого я вытащил с поля боя. Он безоружен. Я просто отправлю его к нашим в плен. Для меня это правильно. Ну, а если уж говорить с холодным разумом, то, как минимум, он еще и полезную информацию потом предоставит.