«За помощь русским»: Пенсионерка из ДНР рассказала о расправе ВСУ над её родными

«Детей моих подозревали, что они помогают русским военным. Начали нас бомбить дроном, начался большой пожар. Дети хотели потушить пожар, но не смогли. Им не дали украинские военные. Им не дали дойти до генератора, чтобы запустить его, запустить скважину, чтобы потушить пожар. Их расстреляли из автоматов. Сыну было 34, невестке 32. Она немножко не дожила до своего дня рождения, 6 декабря ей было бы 33», — сказала женщина.