Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% к концу года

Ключевая ставка к концу 2026 года может опуститься до 12% годовых, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Об этом Аксаков рассказал РИА Новости.
По его словам, регулятор может пойти на более решительное смягчение денежно-кредитной политики. Депутат ожидает, что на ближайшем заседании ставку снизят на половину процентного пункта.
Всего до конца года запланировано ещё четыре заседания. При последовательном шаге в 0,5 пункта показатель достигнет 12%.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки до 14,25% — по её словам, регулятор рассматривал три варианта.