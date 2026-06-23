Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% к концу года

Ключевая ставка к концу 2026 года может опуститься до 12% годовых, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ключевая ставка к концу 2026 года может опуститься до 12% годовых, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Об этом Аксаков рассказал РИА Новости.

По его словам, регулятор может пойти на более решительное смягчение денежно-кредитной политики. Депутат ожидает, что на ближайшем заседании ставку снизят на половину процентного пункта.

Всего до конца года запланировано ещё четыре заседания. При последовательном шаге в 0,5 пункта показатель достигнет 12%.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки до 14,25% — по её словам, регулятор рассматривал три варианта.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше