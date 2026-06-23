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Эксперт Кузякин назвал беспилотник «Герань» произведением инженерного искусства

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений заявил, что этим дронам будут устанавливать памятники.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Камикадзе-дрон «Герань» является произведением инженерного искусства. Таким мнением с ТАСС поделился эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Гераням» будут устанавливать памятники, как сейчас ставятся стелы с самолетами в наших городах. «Герань» — это действительно произведение инженерного искусства. Это настолько универсальная и многогранная техника, что охарактеризовать, в чем ее сила, — очень неблагодарное занятие", — сказал он.

Минобороны России регулярно сообщает об успешных ударах БПЛА «Герань» и «Гербера» по целям противника. Накануне ведомство опубликовало кадры поражения логистического центра ВСУ «Новая почта» расчетами БПЛА «Герань-2 сикер» в Харьковской области.

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