Эксперт Кузякин назвал беспилотник «Герань» произведением инженерного искусства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Камикадзе-дрон «Герань» является произведением инженерного искусства. Таким мнением с ТАСС поделился эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
«Гераням» будут устанавливать памятники, как сейчас ставятся стелы с самолетами в наших городах. «Герань» — это действительно произведение инженерного искусства. Это настолько универсальная и многогранная техника, что охарактеризовать, в чем ее сила, — очень неблагодарное занятие", — сказал он.
Минобороны России регулярно сообщает об успешных ударах БПЛА «Герань» и «Гербера» по целям противника. Накануне ведомство опубликовало кадры поражения логистического центра ВСУ «Новая почта» расчетами БПЛА «Герань-2 сикер» в Харьковской области.