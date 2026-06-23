Полицейские Казахстана отмечают профессиональный праздник

Бывают и совсем другие истории. Например, потерявшийся ребенок, который испугался толпы. Или пожилой турист, которому стало плохо во время прогулки. Или человек, который впервые оказался в Казахстане и просто не понимает, куда ему ехать дальше. В такие моменты главное — не форма, а умение быстро расположить к себе. И здесь, как признаются сами полицейские, большую роль играет командная работа мужчин и женщин.