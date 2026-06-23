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Переговоры выходят на новый уровень: Тегеран и Вашингтон поделили проблемы на четыре группы

Иран и Соединённые Штаты достигли договорённости о формировании четырёх профильных рабочих групп в рамках переговоров. Об этом сообщает телеканал Press TV, ссылаясь на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

Источник: Life.ru

Согласно достигнутым договорённостям, были созданы специализированные группы по вопросам снятия санкций, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и реализации достигнутых договорённостей. Эти структуры призваны обеспечить системную работу по ключевым направлениям взаимодействия.

Тегеран и Вашингтон уже завершили подготовительные мероприятия к следующему этапу переговоров на высшем уровне. В них примут участие спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава иранского МИД Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани соответственно.

Первый раунд технических консультаций завершился в понедельник. Комментируя его итоги, Аракчи сообщил, что удалось достичь прогресса по ряду ключевых вопросов. В частности, стороны договорились о снятии ограничений на экспорт иранской нефти, частичной разморозке активов и запуске плана восстановления республики.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров США и Ирана был создан надзорный комитет высокого уровня. Этой структуре будут подотчётны главы переговорных делегаций. Также была согласована дорожная карта по подготовке финального соглашения между США и Ираном.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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