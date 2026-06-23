О планах рынка во время нехватки топлива рассказал глава Иркутской области

Губернатор Иркутской области рассказал о работе топливного рынка во время перебоев. На отдельных заправочных станциях ввели ограничения по отпуску бензина, а часть временно прекратили обслуживать покупателей. Регион перейдёт на ручной режим работы и будет определять объём топлива по каждому из получателей индивидуально.
«Сегодня главная задача — обеспечить топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы, сельхозтехнику», — сообщает глава региона.
В регионе определяют потребность объёма бензина для всех участников рынка на три ближайших месяца, в том числе автомобилистов. Ранее уже были сформированы заявки на потребность малых и средних сельхозтоваропроизводителей региона в топливе для сезонных работ.
Жителей Иркутской области просят не поддаваться панике и планировать дальние поездки заранее.