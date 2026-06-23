МИД Ирана сообщил о завершении подготовки к новому этапу переговоров с США

По словам господина Гарибабади, возглавляющего группу технических переговорщиков, вслед за ночным заседанием комитета высокого уровня по выполнению меморандума о взаимопонимании стороны провели детальные технические обсуждения. Эксперты согласовали исполнительные механизмы по всем ключевым направлениям, отметил он.
Подробнее об итогах переговоров — в материале «Ъ».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше