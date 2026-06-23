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МИД Ирана сообщил о завершении подготовки к новому этапу переговоров с США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявил об успешном завершении подготовки к следующему этапу переговоров с США на высоком уровне, сообщает иранский телеканал Press TV.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявил об успешном завершении подготовки к следующему этапу переговоров с США на высоком уровне, сообщает иранский телеканал Press TV.

По словам господина Гарибабади, возглавляющего группу технических переговорщиков, вслед за ночным заседанием комитета высокого уровня по выполнению меморандума о взаимопонимании стороны провели детальные технические обсуждения. Эксперты согласовали исполнительные механизмы по всем ключевым направлениям, отметил он.

Изначально переговоры должны были пройти 19 июня, но были отложены из-за удара Израиля по объектам проиранской группировки «Хезболла» в Ливане. Встреча прошла 21 июня в Швейцарии. Представители стран-посредников — Пакистана и Катара — заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе.

Подробнее об итогах переговоров — в материале «Ъ».

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