Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе

Как отметил глава иранской делегации на переговорах, данная линия связи будет способствовать предотвращению конфликтов в морском коридоре.
18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. 20 июня морской коридор временно закрыли в ответ на удары Израиля по Ливану. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент США Дональд Трамп заявили об открытии пролива.
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