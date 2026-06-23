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Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о согласии Тегерана на установление линии связи, касающейся прохода судов в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в комментарии гостелерадио (IRIB).

Источник: Reuters

Как отметил глава иранской делегации на переговорах, данная линия связи будет способствовать предотвращению конфликтов в морском коридоре.

18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Ормузский пролив был открыт. 20 июня морской коридор временно закрыли в ответ на удары Израиля по Ливану. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент США Дональд Трамп заявили об открытии пролива.

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