Артиллерия «Севера» уничтожила 10 пунктов БПЛА и 11 бронированных машин ВСУ

КУРСК, 23 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 11 боевых бронированных машин (ББМ) ВСУ. За ночь выполнено более 250 огневых задач, сообщили ТАСС в группировке войск.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 250 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожен 71 солдат ВСУ, 10 пунктов управления БПЛА, радиолокационная станция RADA, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 11 единиц боевых бронированных машин ВСУ», — рассказали там.
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