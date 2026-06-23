Шойгу призвал создать в рамках БРИКС механизм реагирования на угрозы и ЧС

В практическом плане с учетом обострения международной обстановки, российская сторона, по его словам, считает важным создать на площадке БРИКС «востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на возникающие угрозы и кризисы, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий ситуаций чрезвычайного характера». «Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», — добавил Сергей Шойгу.