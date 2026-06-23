Шойгу призвал создать в рамках БРИКС механизм реагирования на угрозы и ЧС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 23 июня провел в Нью-Дели встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. Консультации прошли «на полях» встречи высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
В ходе открытой части беседы Сергей Шойгу констатировал, что в нынешнем году сторонам «удается поддерживать высокую интенсивность российско-китайских политических контактов, нацеленную на дальнейшее плодотворное развитие двусторонних отношений». «Главной движущей силой в продвижении двустороннего сотрудничества, как и прежде, выступают контакты лидеров наших государств. Подтверждением особого характера межгосударственного взаимодействия на высшем уровне стал состоявшийся в мае 25-й визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай», — отметил он.
Секретарь СБ РФ выразил признательность китайской стороне за участие представительной делегации в Международном форуме по безопасности. В следующем году это мероприятие, по его словам, также пройдет в Московской области в период с 25 по 28 мая.
В практическом плане с учетом обострения международной обстановки, российская сторона, по его словам, считает важным создать на площадке БРИКС «востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на возникающие угрозы и кризисы, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий ситуаций чрезвычайного характера». «Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», — добавил Сергей Шойгу.
Российская делегация прибыла в Нью-Дели накануне вечером. Помимо участия во встрече высоких представителей БРИКС по безопасности у Сергея Шойгу запланирован в индийской столице еще ряд двусторонних встреч.