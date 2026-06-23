ВС РФ ФАБами выжгли группировку ВСУ в Гавриловке под Днепропетровском

ФАБ — это обширное семейство советских и российских неуправляемых (свободнопадающих) авиабомб основного назначения, предназначенных для поражения целей фугасным и осколочным действием. Аббревиатура указывает на тип боеприпаса, а цифровой индекс (например, ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000) означает его калибр (полную массу) в килограммах. В 2020-х годах массовое применение получили модернизированные версии со специальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные управляемые боеприпасы, позволяя бомбардировщикам наносить удары, не входя в зону ПВО противника.