Пёс Дизель спас четырёх разведчиков ВС РФ от украинского дрона ценой своей жизни

По его словам, разведгруппа из четырёх человек двигалась попарно, когда её засёк вражеский беспилотник. Военнослужащие начали отход и попытались скрыться, однако FPV-дрон продолжил сближение. В момент атаки собака, находившаяся вместе с группой, прыгнула в сторону летящего аппарата и схватила его в воздухе. После этого произошёл взрыв, в результате которого животное погибло.