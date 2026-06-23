CNN узнал о начале масштабных сокращений в Нацразведке США

Ведущие демократы из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей Марк Уорнер и Джим Хаймс предупредили, что подобные действия создают прямую угрозу национальной безопасности. Они напомнили, что у и.о. директора нет опыта работы в разведке, а радикальные кадровые перестановки не должны проводиться без консультаций с Конгрессом.