Трамп: автозаводы США перепрофилируют под выпуск ракет

Американские автомобильные концерны переоборудуют мощности для производства вооружений, сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.
По его словам, власти разворачивают масштабную экономическую кампанию, и автопроизводители, у которых есть свободные площади, уже заключают соответствующие контракты.
Трамп уточнил, что речь идёт о выпуске ракетных систем, включая Patriot и Tomahawk. Он также выделил интерес со стороны General Motors.
«Я знаю, что General Motors сейчас в полном восторге от производства оружия. У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать», — заключил глава Белого дома.
Ранее журнал Aviation Week сообщил, что США израсходовали запасы ракет PrSM в начале конфликта на Ближнем Востоке.
29 апреля стало известно, что армия США планирует приобрести 857 перехватчиков THAAD в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов оружия.