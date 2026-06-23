Губернатор поздравил с назначением нового председателя Иркутского областного суда

Коллективу Иркутского областного суда представлен новый председатель
Коллективу Иркутского областного суда его представил заместитель Председателя Верховного Суда РФ Игорь Крупнов. Торжественное собрание, посвященное этому событию, собрало Губернатор Иркутской области Игоря Кобзева, главного федерального инспектора по Иркутской области Андрея Абрусевича, представителей Правительства и Законодательного Собрания региона, правоохранительных и судебных органов.
Губернатор Иркутской области от имени Правительства и всех жителей региона поздравил нового председателя суда с назначением:
«Ваше утверждение на эту должность Указом Президента Российской Федерации — это признание Вашего высокого профессионализма и многолетнего добросовестного труда в системе правосудия. Ваш профессиональный путь — от мирового судьи в Алтайском крае до заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции — говорит о глубоком понимании судебной системы и накопленном богатом опыте. Убежден, что эти качества позволят успешно возглавить судейское сообщество Приангарья. Иркутская область — регион с мощным экономическим и промышленным потенциалом. Мы все заинтересованы в том, чтобы правовая защита граждан и субъектов предпринимательской деятельности была надежной и эффективной», — цитирует Игоря Кобзева пресс-служба Правительства региона.
Роман Знаменщиков отметил, что вступить в должность председателя Иркутского областного суда для него не только большая честь, но и высокая ответственность перед законом, государством и перед жителями Иркутской области:
«Иркутский областной суд всегда отличался высоким качеством работы. Убежден, что профессионализм, накопленный опыт, слаженная работа устоявшегося коллектива помогут решать все поставленные задачи на должном уровне», — сказал Роман Знаменщиков.
Губернатор выразил уверенность в том, что Иркутский областной суд продолжит обеспечивать высокие стандарты правосудия, а конструктивное взаимодействие с Правительством региона на благо Приангарья и его жителей станет еще более плодотворным.