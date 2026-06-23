Губернатор поздравил с назначением нового председателя Иркутского областного суда

«Ваше утверждение на эту должность Указом Президента Российской Федерации — это признание Вашего высокого профессионализма и многолетнего добросовестного труда в системе правосудия. Ваш профессиональный путь — от мирового судьи в Алтайском крае до заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции — говорит о глубоком понимании судебной системы и накопленном богатом опыте. Убежден, что эти качества позволят успешно возглавить судейское сообщество Приангарья. Иркутская область — регион с мощным экономическим и промышленным потенциалом. Мы все заинтересованы в том, чтобы правовая защита граждан и субъектов предпринимательской деятельности была надежной и эффективной», — цитирует Игоря Кобзева пресс-служба Правительства региона.