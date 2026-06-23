Индонезия хочет расширить использование нацвалют в торговле с Россией

Посол России в Индонезии Сергей Толченов в январе 2025 года сообщил о начале диалога между Джакартой и Москвой о возможности использования нацвалют в торговых расчетах. Президент России Владимир Путин говорил, что странам БРИКС приходится искать альтернативы доллару, так как с американской валютой «не дают работать».