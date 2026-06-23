США и Иран условились создать четыре рабочие группы на переговорах

17 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении военных действий. Документ предусматривает, что в течение 60 дней стороны должны договориться о завершении войны. Однако 20 июня Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива в связи с операцией Израиля в Ливане. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику.