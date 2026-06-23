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США и Иран условились создать четыре рабочие группы на переговорах

23 июня телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади сообщил о достижении договоренности между Ираном и США о формировании четырех специализированных рабочих групп по урегулированию конфликта.

Источник: Новости Mail

«Были созданы четыре специализированные рабочие группы: рабочая группа по прекращению санкций, рабочая группа по ядерной тематике, рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию и рабочая группа по мониторингу и осуществлению», — указывается в публикации.

Кроме того, стороны согласовали учреждение специального контактного пункта между государствами по вопросу судоходства через Ормузский пролив.

17 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении военных действий. Документ предусматривает, что в течение 60 дней стороны должны договориться о завершении войны. Однако 20 июня Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива в связи с операцией Израиля в Ливане. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Исламскую Республику.

Американский лидер 22 июня заявил, что размороженные финансовые активы Ирана по итогам переговоров в Швейцарии могут быть направлены на закупку продовольствия исключительно через США. Как уточнил политик, средства пойдут на приобретение соевых бобов, кукурузы и другой продукции.

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