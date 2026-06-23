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Тайвань начал учения по отражению нападения Китая

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о проведении военных учений, направленных на повышение боеготовности на случай военного нападения Китая. Об этом пишет издание Taipei Times.

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о проведении военных учений, направленных на повышение боеготовности на случай военного нападения Китая. Об этом пишет издание Taipei Times.

Учения начались 22 июня и продлятся пять дней. Боевые подразделения начали выдвигаться на обозначенные оборонительные позиции по всей стране, готовясь к отражению вторжения. Маневры должны показать, насколько быстро умеют разворачиваться воинские подразделения острова в условиях возможной внезапной эскалации боевых действий. Министерство делает акцент на реалистичности, на тренировки «в режиме реального времени, с боевой стрельбой на месте».

Газета сообщает о танках на городских улицах Таоюаня, где расположен крупнейший международный аэропорт Тайваня. Рядом проходит оборонительная линия в районе Цинпу, которая имеет решающее значение для обороны северной части острова и предотвращения продвижения в Тайбэй и Нью-Тайбэй-Сити, где расположены ключевые политические и экономические центры.

Также вчера министерство сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила 23 самолета в направлении Тайваня. Их сопровождали семь кораблей ВМС Китая и пять других судов. 21 июня до 19 китайских военных самолетов вторглись в воздушное пространство юго-западной части Тайваня и продолжили полет в западной части Тихого океана в рамках учений «Дальние морские полеты».

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