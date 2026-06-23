Тайвань начал учения по отражению нападения Китая

Также вчера министерство сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила 23 самолета в направлении Тайваня. Их сопровождали семь кораблей ВМС Китая и пять других судов. 21 июня до 19 китайских военных самолетов вторглись в воздушное пространство юго-западной части Тайваня и продолжили полет в западной части Тихого океана в рамках учений «Дальние морские полеты».