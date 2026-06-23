Власти Ирана сообщили о готовности США разблокировать $12 млрд активов

Разблокировка $12 млрд замороженных иранских активов была окончательно согласована на переговорах с США в Швейцарии, сообщил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, выступающий главой иранской делегации.
По информации The Wall Street Journal, общая сумма заблокированных иранских активов по всему миру может составлять до $100 млрд. От $20 млрд до $50 млрд может находиться в КНР. Часть средств заморожена с 1979 года, когда в стране произошла исламская революция.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иранские активы разложили по полочкам».
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