Ранее Сергей Шойгу заявил о том, что в Сербии есть все признаки подготовки Западом «цветной революции» по примеру украинского евромайдана 2014 года. По словам секретаря Совета Безопасности РФ, антиправительственные протесты в Сербии в 2025—2026 годах могут стать примером. Он считает, что, хотя эти выступления пока не привели к смене власти в Белграде, они демонстрируют все признаки подготовки «цветной революции», включая элементы, схожие с украинским евромайданом 2014 года.