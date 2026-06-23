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Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в БРИКС механизмов оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и формирования совместных ресурсных резервов. Об этом он сказал в ходе встречи с главой китайского МИД Ван И.

Источник: Life.ru

Он отметил, что на фоне обострения международной обстановки актуально выстраивание на площадке объединения рабочих инструментов, рассчитанных на коллективное реагирование на различные события, а также на совместное накопление ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», — заявил он.

Ранее Сергей Шойгу заявил о том, что в Сербии есть все признаки подготовки Западом «цветной революции» по примеру украинского евромайдана 2014 года. По словам секретаря Совета Безопасности РФ, антиправительственные протесты в Сербии в 2025—2026 годах могут стать примером. Он считает, что, хотя эти выступления пока не привели к смене власти в Белграде, они демонстрируют все признаки подготовки «цветной революции», включая элементы, схожие с украинским евромайданом 2014 года.

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