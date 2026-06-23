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Гондурас планирует купить у Украины БПЛА

Гондурас планирует закупить беспилотники у Украины для охраны границ и проведения антинаркотических операций. Об этом сообщает AFP со ссылкой на президента страны Насри Асфуру.

Гондурас планирует закупить беспилотники у Украины для охраны границ и проведения антинаркотических операций. Об этом сообщает AFP со ссылкой на президента страны Насри Асфуру.

По словам главы государства, закупаемые дроны также могут быть задействованы в сельскохозяйственном секторе. Предложение о передаче военных технологий, включая БПЛА, прозвучало от президента Украины Владимира Зеленского во время визита господина Асфуры в Киев.

Сделка проходит на фоне укрепления сотрудничества Гондураса с Вашингтоном в сфере безопасности, отмечает AFP. Глава вооруженных сил Гондураса подтвердил, что совместно с американской стороной также рассматривается возможность проведения боевых операций против преступных формирований в стране.

Ситуация с безопасностью в Гондурасе остается критической из-за столкновений банд и наркокартелей, а уровень убийств почти вчетверо превышает среднемировой, отмечает AFP.

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