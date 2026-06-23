Экс-глава Минсельхоза Приангарья: Государство должно владеть системообразующей отраслью

— Мы должны определить приоритеты и, исходя из них, сократить и ликвидировать неэффективные расходы. Необходимо уделить внимание и вопросу изношенности сетей ЖКХ. Сейчас этот показатель в среднем по стране составляет порядка 70%, а в отдельных территориях, например, в Бодайбо, достигает 90%. Мы видим, к чему это приводит. В последний отопительный сезон система начала рваться там, где тонко: Бодайбо, Шелехов, Ангарск, Тайшет — это только первые ласточки, — рассказал Илья Сумароков.