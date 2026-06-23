Экс-глава Минсельхоза Приангарья: Государство должно владеть системообразующей отраслью

IrkutskMedia, 23 июня. Бывший министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в интервью корр. агентства заявил, что системообразующая отрасль должна находиться в руках государства. По его словам, это позволит властям самостоятельно формировать доходы и распоряжаться ими по собственному усмотрению, а также обеспечит определенную независимость.
— Мы должны определить приоритеты и, исходя из них, сократить и ликвидировать неэффективные расходы. Необходимо уделить внимание и вопросу изношенности сетей ЖКХ. Сейчас этот показатель в среднем по стране составляет порядка 70%, а в отдельных территориях, например, в Бодайбо, достигает 90%. Мы видим, к чему это приводит. В последний отопительный сезон система начала рваться там, где тонко: Бодайбо, Шелехов, Ангарск, Тайшет — это только первые ласточки, — рассказал Илья Сумароков.
По его словам, сейчас власти вынуждены устранять аварии вместо системного формирования фонда и последовательного восстановления советской инфраструктуры. В условиях уже существующей нехватки средств бюджет несет еще и дополнительные расходы.
— Это одна из ключевых проблем, из которой проистекают нынешние решения по росту тарифов. Возникает вопрос, за счет каких средств формировать фонд на восстановление сетей. Сегодня государство оказалось в некой условно безвыходной ситуации. Наверняка, можно подойти к решению этой проблемы с других позиций, — сообщил Илья Сумароков.
Напомним, что ранее агентство выпустило большое интервью об итогах 10-летней работы бывшего министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова и его планах по участию в выборах в Государственную Думу.