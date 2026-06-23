В ООН запросили у РФ материалы для расследования атаки ВСУ на Старобельск

Украинские войска в ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по Старобельску. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенного в том же здании, находились около 80 студентов.