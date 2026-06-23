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На Кубе объявили траур в связи со смертью революционера Рамиро Вальдеса

Власти Кубы объявили 23 июня траурным днем в связи с кончиной одного из лидеров кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ президента страны Мигеля Диас-Канеля от 22 июня опубликован в Gaceta Oficial.

Источник: Новости Mail

«Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6:00 23 июня до полуночи того же дня (с 13:00 мск 23 июня до 7:00 мск 24 июня. — Ред.)», — говорится в президентском декрете № 1247.

Государственный деятель скончался утром 21 июня. На время действия траура на всей территории страны на бюджетных учреждениях и военных объектах будет приспущен государственный флаг.

О смерти команданте стало известно 21 июня. Уточнялось, что Вальдес принимал активное участие в кубинской революции, участвуя в партизанской борьбе против режима Фульхенсио Батисты. Он занимал ряд высоких государственных и военных должностей, в том числе посты в руководстве вооруженных сил и правительства.

Посольство России на Кубе в тот же день выразило соболезнования в связи с кончиной революционера. В заявлении отмечается, что Вальдес был одним из наиболее выдающихся представителей кубинской революции и посвятил свою жизнь служению стране. В посольстве подчеркнули его вклад в борьбу за независимость и суверенитет Кубы, а также преданность государству и народу.

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