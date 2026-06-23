На Кубе объявили траур в связи со смертью революционера Рамиро Вальдеса

Посольство России на Кубе в тот же день выразило соболезнования в связи с кончиной революционера. В заявлении отмечается, что Вальдес был одним из наиболее выдающихся представителей кубинской революции и посвятил свою жизнь служению стране. В посольстве подчеркнули его вклад в борьбу за независимость и суверенитет Кубы, а также преданность государству и народу.