Над Россией уничтожили 143 украинских беспилотника. Военная операция, день 1581-й

8:16 Артиллеристы группы войск «Север» ~уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и 11 боевых бронированных машин ВСУ~ — за ночь выполнено более 250 огневых задач, сообщили в пресс-службе группы.
8:10 ВСУ увеличили число ударов БПЛА по объектам Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 143 украинских БПЛА самолетного типа.
Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.
8:00 Сегодня 1581-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.