Трамп назвал Стармера «хорошим человеком» с двумя главными проблемами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявивший накануне о своей отставке, нанес ущерб своим политическим позициям из-за политики в сфере энергетики и иммиграции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
При этом Трамп назвал Стармера своим другом и «хорошим человеком».
«Он очень хороший человек. В каком-то смысле мой друг. У него две проблемы — энергетика и иммиграция. Ну и преступность. Но прежде всего энергетика и иммиграция», — сказал президент США.
Стармер объявил об отставке накануне. В своей речи премьер отметил, что каждое принятое им решение«было продиктовано стремлением поставить страну», которую он «любит, превыше всего». Заявление было сделано на фоне политического кризиса в британском правительстве, обострившегося после отставки министра обороны Джона Хили.
За день до выступления Стармера его отставку анонсировал Трамп, сославшись на «серьезную неудачу» британского премьера в вопросах миграции и энергетики.
После выхода Великобритании из Евросоюза контроль над границами и борьба с нелегальной миграцией стали одним из приоритетов властей. В 2024 году правительство Стармера пообещало за полгода увеличить число депортаций нелегальных мигрантов до максимального уровня с 2018 года.
В 2025 году власти Великобритании представили проект «Белой книги» по ужесточению миграционной политики. Тогда же Стармер заявил, что с 2019 по 2023 год число мигрантов в стране выросло почти до 1 млн человек, обвинив предыдущие правительства в том, что они допустили выход ситуации из-под контроля.
Между тем проблемы в энергетике, которые наблюдаются в Великобритании не первый год, обострились из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызвавший скачок оптовых цен на газ и нефть. В апреле Стармер заявил, что Великобритании необходимо укреплять энергетическую независимость, иначе население и бизнес будут зависеть от внешних кризисов и военных конфликтов.
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