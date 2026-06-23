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Дома бардак, а лезут к России: Политолог вскрыл истинный план Лондона

Лондон стремится развязать масштабный конфликт, чтобы отвлечь население от гражданской войны. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

По его мнению, ситуация в Соединённом Королевстве близка к точке кипения. Эксперт охарактеризовал её как предреволюционную и стоящую на грани гражданского противостояния.

Именно этот внутриполитический тупик толкает официальные круги на опасные шаги, считает аналитик. Он выразил уверенность, что британская сторона отчаянно пытается спровоцировать масштабный военный конфликт.

Главной мишенью для таких действий выступает Москва. Крайнер подчеркнул, что сейчас Соединённое Королевство не скрывает своих агрессивных намерений.

Отдельно политолог прокомментировал роль Лондона в украинском кризисе. Он назвал британцев главными разжигателями этого противостояния, направленного против России.

Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Британии Кир Стармер уходит в отставку. Эта новость вызвала большое огорчение в Киеве.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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