Шойгу предложил создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил создать в объединении БРИКС механизмы коллективного реагирования и совместные ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, передает «Интерфакс».
По словам Шойгу, в условиях обострения международной обстановки важно сформировать рабочие механизмы для оперативного реагирования на «разные события» и совместные ресурсные резервы для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций.
«Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», — добавил он.
В середине мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многие страны заинтересованы во вступлении в БРИКС и рассматривают его как прообраз будущего многополярного миропорядка.
По словам министра, несмотря на поступающие заявки на полноправное членство, объединение пока не планирует дальнейшее расширение, поскольку после недавнего увеличения состава необходимо адаптироваться к работе в новом формате.
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