Шойгу предложил создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил создать в объединении БРИКС механизмы коллективного реагирования и совместные ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, передает «Интерфакс».