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Шойгу предложил создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил создать в объединении БРИКС механизмы коллективного реагирования и совместные ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

Источник: РБК

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил создать в объединении БРИКС механизмы коллективного реагирования и совместные ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, передает «Интерфакс».

БРИКС — межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой — России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Индонезии.

По словам Шойгу, в условиях обострения международной обстановки важно сформировать рабочие механизмы для оперативного реагирования на «разные события» и совместные ресурсные резервы для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций.

«Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», — добавил он.

В середине мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что многие страны заинтересованы во вступлении в БРИКС и рассматривают его как прообраз будущего многополярного миропорядка.

По словам министра, несмотря на поступающие заявки на полноправное членство, объединение пока не планирует дальнейшее расширение, поскольку после недавнего увеличения состава необходимо адаптироваться к работе в новом формате.

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